Legende: Tritt schnell gefunden Tanja Hüberli überzeugt mit ihrer neuen Partnerin. Keystone/Anthony Anex

Beachvolleyball: Hüberli/Kernen in Mexiko im Viertelfinal out

Nach dem Finaleinzug im ersten gemeinsamen Ernstkampf vor einer Woche doppelte das neu formierte Schweizer Beachvolleyball-Duo Tanja Hüberli/Leona Kernen beim Elite16-Turnier in Cancun nach. Die Olympia-Dritte aus dem Kanton Schwyz und die junge Berner Oberländerin Kernen landeten im Achtelfinal einen Coup. Sie setzten sich 21:18, 21:18 gegen die Olympiasiegerinnen Ana Patricia/Duda aus Brasilien durch. Im Viertelfinal sie am Samstagabend bedeuteten dann die an Nummer 6 gesetzten Amerikanerinnen Molly Shaw/Kelly Cheng Endstation. Beim 14:21, 12:21 schienen die Batterien für das Schweizer Tandem leer gewesen zu sein.