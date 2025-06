Per E-Mail teilen

Legende: Überragend in Form Summer McIntosh. IMAGO / Bildbyran

Schwimmen: McIntosh glänzt auch über 200 m Lagen

Kanadas Schwimmstar Summer McIntosh hat den zweiten Weltrekord innerhalb von drei Tagen geknackt. Über 200 m Lagen schlug die dreimalige Olympiasiegerin bei den kanadischen Trials am Montag nach 2:05,70 Minuten an, damit unterbot die 18-Jährige die bisherige Bestmarke von Katinka Hosszu (Ungarn/2:06,12) von 2015 deutlich. Erst am Samstag hatte McIntosh den Weltrekord über 400 m Freistil geknackt.