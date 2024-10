Legende: Endlich wieder jubeln Nach zuvor zwei Niederlagen gewinnt Jan Zaugg mit der Schweiz gegen Tschechien. Ainesmedia

Unihockey: Nati schlägt Tschechien

Die Schweizer Unihockey-Nati hat die Euro Floorball Tour versöhnlich beendet. Nach klaren Niederlagen gegen Finnland und Schweden gewann das Team von Johan Schönbeck gegen Tschechien 5:3. In krankheitsbedingter Abwesenheit von Captain Noël Seiler eröffnete in der Äijänsuon jäähalli Andrin Hollenstein das Skore mit dem einzigen Tor im Startdrittel. Abermals Hollenstein, Matteo Steiner und Jan Zaugg stellten nach der ersten Pause auf 4:2. Diesen Vorsprung verteidigte die Schweiz anschliessend im finnischen Rauma. Für die Nati war es eine Vorbereitung für die WM in Malmö, die am 7. Dezember beginnt. Triathlon: Derron erneut auf dem Podest

Julie Derron hat auch bei ihrem 2. Einsatz in der T100-Serie geglänzt. Die Zürcher Olympia-Zweite kam am Samstag (Ortszeit) in Las Vegas nach 2 km Schwimmen, 80 km Radfahren und 18 km Laufen als Zweite ins Ziel. Wie vor drei Wochen auf Ibiza musste sie sich nur von Taylor Knibb (USA) bezwingen lassen. Derron überzeugte vor allem auf der Laufstrecke, wo sie eine überragende Bestzeit aufstellte.

02:25 Video Archiv: Derron trimmt sich fit für das Jahres-Finish Aus Sport-Clip vom 17.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 25 Sekunden.

Reiten: Schmitz in Oslo auf Rang 2

Edouard Schmitz belegte beim CSIO in Oslo den 2. Platz. Auf Gamin van't Naastveldhof sammelte Schmitz bereits wichtige Punkte für das Weltcup-Finale in Basel im April nächsten Jahres. Nur 4 Paare hatten in der ersten Runde einen fehlerfreien Ritt. Im Stechen wurde der Genfer noch vom Belgier Gregory Wathelet auf Bond Jamesbond de Hay abgefangen. Géraldine Straumann ritt auf Long John Silver auf den 6. Rang.