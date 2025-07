Nati spielt an der Handball-EM 2028 in Zürich – Fechterinnen out

Legende: Einer der beiden Kandidaten Das Hallenstadion war im Mai Schauplatz der EM-Quali-Partie zwischen der Schweiz und Deutschland. Marc Schumacher/freshfocus

Handball: Zürich Schweizer EM-Spielort 2028

Die Nati-Spiele im Rahmen der Handball-Männer-EM 2028, die die Schweiz mit Spanien und Portugal ausrichtet, finden in Zürich statt. An 6 Tagen werden insgesamt 12 Partien in 2 Gruppen ausgetragen. In einer der beiden Gruppen ist die Schweiz als Gastgeberin gesetzt. Das Turnier, das die Europäische Handball-Föderation schon im November 2021 an die drei Länder vergeben hat, findet im Januar 2028 statt. Wo gespielt wird, ist noch offen: Der Verband hat Offerten von der SwissLife Arena und dem Hallenstadion vorliegen.

Legende: Verpasste einen Exploit Pauline Brunner (Archiv). KEYSTONE/Anthony Anex

Fechten: Schweizer Trio im 1/64-Final out

Pauline Brunner, Aurore Favre und Fiona Hatz sind an der Fecht-WM in Tiflis im Einzel-Wettbewerb früh ausgeschieden. Bereits der 1/64-Final bedeutete für das Schweizer Degenfecht-Trio Endstation. Brunner scheiterte mit 11:15 an der Estin Julia Beljajeva, Favre unterlag der Südkoreanerin Taehee Lim knapp mit 14:15 und Hatz verlor gegen die Ukrainerin Vlada Kharkova mit 9:15. Nach dem Gewinn der Silbermedaille im Team-Wettkampf an der EM im Juni in Genua stellt das Abschneiden eine grosse Enttäuschung dar. Im Männerfeld waren keine Schweizer vertreten.