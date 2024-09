Schwimmen: Ponti startet neu für Uster

Noè Ponti nimmt im Hinblick auf den nächsten olympischen Zyklus eine Änderung vor. Der Tessiner, der in Paris sowohl über 50 m Schmetterling als auch über 100 m die Medaillen knapp verpasste, wird in Zukunft für den Schwimmklub Uster statt für Nuoto Sport Locarno an den Start gehen. Dies verkündete der 23-Jährige auf den sozialen Medien. «Ich denke, es ist wichtig, neue Challenges zu suchen, um mit neuer Energie angreifen zu können», so Ponti auf Instagram. Seine Trainingsbasis wird der Schmetterling-Spezialist indes im Tessin beibehalten, wo er weiterhin unter Massimo Meloni und Andrea Mercuri trainieren wird.