Legende: Grosser Jubel Staff und Spielerinnen von NUC nach dem Sieg am Mittwochabend. Keystone/Jean-Christophe Bott

Volleyball: NUC mit grosser Wende

Die Volleyballerinnen von Neuchâtel UC stehen im Halbfinal des CEV-Cup. Der Schweizer Meister gewann das Rückspiel gegen das favorisierte Jedinstvo Stara Pazova aus Serbien 15:13 im Golden Set. Das Team von Trainerin Lauren Bertolacci hatte das Hinspiel in dieser zweithöchsten Stufe des Europacups 1:3 verloren und machte dieses Handicap in der heimischen Halle wett. So fiel die Entscheidung in der Verlängerung, in der die Neuenburgerinnen schnell 5:1 führten und nie in Rückstand gerieten. Beste Skorerinnen waren die beiden Amerikanerinnen Tiata Scambray (24 Punkte) und Madeline Haynes (22). Gegner im Halbfinal ist der polnische Meisterschafts-Vierte Grot Budowlani Lodz.