Legende: Will mit einem Erfolg an der Heim-WM abtreten David Jansson Keystone/FABIAN TREES

Unihockey: Jansson gibt Traineramt nach WM ab

Der Schweizer Männer-Nationaltrainer David Jansson gibt nach der am Samstag beginnenden Heim-WM in Zürich und Winterthur sein Amt ab. Der 42-jährige Schwede bleibt dem Verband aber erhalten. Er wird ab dem 1. Februar 2023 in einem 50-Prozent-Pensum als «Swiss Way Coach» die zukünftige sportliche Ausrichtung mitprägen. Jansson ist seit 2015 Schweizer Nationaltrainer. «8 Jahre als Headcoach sind momentan genug. Wenn ich langsam merke, dass es Zeit ist für etwas anderes, dann höre ich lieber auf», liess er sich zitieren. Unter ihm gewann die Schweiz 2016 und 2018 WM-Bronze.