Legende: Gewann auch über 5 km Florian Wellbrock (l.) Keystone / AP Photo / Vincent Thian

Schwimmen: Niederberger verpasst Top-10-Platz knapp

An der Schwimm-WM in Singapur haben die jungen Schweizer Paul Niederberger und Christian Schreiber im Open Water über 5 km die Plätze 11 und 21 belegt. Damit klassierten sich die beiden unter den 87 gestarteten Athleten erneut im ersten Viertel. «Zwei Top-20-Platzierungen an meiner ersten WM – damit bin ich super zufrieden», so Niederberger, der über 10 km auf Rang 17 geschwommen war. Die Goldmedaillen holten sich wie schon über 10 km der Deutsche Florian Wellbrock (57:26 Minuten) und die Australierin Moesha Johnson (1:02:01 Stunden).

Vineis holt an der Universiade Bronze

An der Universiade in Rhein-Ruhr gewann die Schweizer Delegation am Freitag eine erste Medaille. Der Genfer Degenfechter Sven Vineis holte im Einzel Bronze.

Handball: Die Kadetten treffen auf Ademar Leon

In der European League treffen die Kadetten Schaffhausen auf Nexe aus Kroatien, Ademar Leon aus Spanien und einen vierten Klub. Wer die Gruppe H komplettiert, machen Partizan Belgrad und die Tschechen aus Karvina unter sich aus. Ebenfalls im Playoff trifft Kriens-Luzern auf die Slowenen aus Velenje.