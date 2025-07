University Games: Wind und die Frauen-Staffel holen weitere Medaillen

An den University Games in Rhein-Ruhr kam die Schweizer Delegation auf der Leichtathletik-Bahn zu weiterem Edelmetall. Über 1500 Meter rannte Joceline Wind in 4:19,96 Minuten zu Gold. Das Podest komplettierten Amy Calvert (GBR) und Kimberley May (NZL). Knapp nicht zu Gold reichte es der 4x100-Meter-Staffel um Larissa Bertényi, Leonie Pointet, Iris Caligiuri und Soraya Becerra. Mit ihrer Zeit von 43,47 Sekunden verpassten sie den Sieg nur um eine Hundertstelsekunde. Gold ging an Australien, Bronze an Deutschland. Die Medaillen von Wind und der Staffel halfen der Schweizer Delegation zu einer Bestmarke: 10 Mal auf dem Podest stand die Schweiz an University Games noch nie.

Legende: Freut sich über Gold an den University Games Joceline Wind. imago images/Beautiful Sports

Moderner Fünfkampf: Knapp am EM-Podest vorbei

Die Schweizer Frauenstaffel belegte an der EM in Madrid den 4. Platz. Das Trio mit den Berner Oberländer Schwestern Anna und Katharina Jurt sowie der erst 17-jährigen Vivienne Meyer musste sich nur Ungarn, Frankreich und Italien geschlagen geben. Seit dem letzten Jahr wird im Rahmen des Fünfkampfes nicht mehr geritten, stattdessen gibt es einen Hindernisparcours.