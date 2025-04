Per E-Mail teilen

Legende: Bereits wieder auf Kurs Die Titelverteidigerinnen aus Neuenburg. Keystone/Urs Flüeler

Volleyball: Neuenburg bezwingt Schaffhausen

Die Serienmeisterinnen von NUC legte im Playoff-Final gegen Kanti Schaffhausen vor. Im ersten Spiel der Best-of-5-Serie siegte das Team aus Neuenburg mit 3:1-Sätzen. Beim 27:25, 25:19, 23:25, 26:24 mussten die Volleyballerinnen in zwei Sätzen Überstunden leisten. Spiel 2 geht am nächsten Samstag in Schaffhausen über die Bühne.

Schwimmen: Ponti und Mityukov stellen neue Rekorde auf

Noè Ponti hat an den Schweizer Vereinsmeisterschaften in Uster über 100 m Freistil einen weiteren Schweizer Rekord aufgestellt. Mit seiner Zeit von 46,49 Sekunden verbesserte er den bisherigen Rekord von Roman Mityukov um satte 0,81 Sekunden.

Auch Mityukov hatte zuvor geglänzt und seinen eigenen Schweizer Rekord über 200 m Rücken um eine halbe Sekunde gesenkt. Der Olympia-Bronzegewinner von Paris schwamm auf der kurzen Bahn als erster Schweizer eine Zeit unter 1:51 Minuten und siegte in 1:50,95 Minuten. Damit war Mityukov 0,51 Sekunden schneller als bei seiner bisherigen Bestmarke.

Schwimmen: Märtens knackt Marke von 3:40 Minuten

Der Deutsche Lukas Märtens ist als erster Schwimmer über 400 m Freistil unter 3:40 Minuten geblieben. Der historische Weltrekord in Stockholm überraschte selbst den Olympiasieger von Paris, der zuerst gar nicht wusste, was er erreicht hatte. «Bis Olli Klemet (von der Bahn daneben) zu mir sagte: ‹Du bist Weltrekord geschwommen›. Das musste ich erst mal sacken lassen», so Märtens. Der 23-Jährige unterbot mit einer Zeit von 3:39,96 Minuten den fast 16 Jahre alten Weltrekord seines Landsmannes Paul Biedermann um 0,11 Sekunden.