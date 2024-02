Legende: Nächster Halt: Italien NUC duelliert sich im Final des CEV-Cups mit Chieri. Keystone/Jean-Christophe Bott

Volleyball: Neuchâtel UC muss nach Italien

Die Volleyballerinnen von Neuchâtel UC kennen ihren Gegner im Final des CEV-Cups. Die Neuenburgerinnen spielen am 13. und 20. März gegen die Titelverteidigerinnen von Chieri '76. Die Italienerinnen setzten sich im Halbfinal gegen Levallois Paris durch. In der letzten Saison hatte das in der Nähe von Turin beheimatete Team mit der Schweizerin Maja Storck den Titel gewonnen. NUC sicherte sich seinen ersten Vorstoss in einen Europacup-Final am Dienstag gegen die Polinnen von Budowlani Lodz. Im Final geniessen die Neuenburgerinnen zuerst Heimrecht.

02:18 Video Archiv: NUC schafft den Coup im Halbfinal Aus Sport-Clip vom 27.02.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 18 Sekunden.

Leichtathletik: Es geht wieder nach China

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2027 finden in Peking statt. Das Council des Weltverbandes entschied am Mittwoch auf seiner Tagung im schottischen Glasgow über die Vergabe an China, das bereits 2015 WM-Gastgeber war. Zuvor hatte der italienische Leichtathletikverband seine WM-Bewerbung mit Rom zurückgezogen. Die italienische Regierung hatte sich geweigert, die für die Ausrichtung der Veranstaltung erforderlichen 92 Millionen Dollar zu garantieren. Anfang Juni finden in Rom die Europameisterschaften statt.