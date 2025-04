Volleyball: NUC noch einen Sieg vom Meistertitel entfernt

Neuenburgs Volleyballerinnen stehen kurz vor dem Meistertitel. Die Westschweizerinnen gewannen auch Spiel 2 in der Best-of-5-Finalserie gegen Kanti Schaffhausen auswärts mit 3:1 (26:24, 25:22, 23:25, 25:22) und brauchen noch einen Erfolg, um den 6. Titel in Folge einzufahren. Alle 4 Sätze waren hartumkämpft. Dabei hätten sich die Neuenburgerinnen den Umweg über den 4. Satz sparen können, führten sie im 2. Umgang zeitweise mit bis zu 7 Punkten Vorsprung. Der unnötige Satzverlust sollte sich aber später nicht mehr rächen. Spiel 3 findet am kommenden Donnerstag in Neuenburg statt.

Resultate

Unihockey: Zug United im Playoff-Final

Zug United hat in den Playoff-Halbfinals in Spiel 6 gegen Skorpion Emmental Zollbrück 7:5 gewonnen und damit die Serie mit 4:2 für sich entschieden. Für die Zentralschweizerinnen war es der 4. Sieg in Folge, nachdem sie die ersten beiden Spiele gegen die Emmentalerinnen verloren hatten. Nach 25 Minuten führte das Heimteam scheinbar komfortabel mit 5:1. Doch die Bernerinnen schlugen zurück und kamen noch bis auf 4:5 heran. Ronja Bichsel und Livia Kurz, die beide doppelt trafen, sorgten in der Folge dafür, dass die Zugerinnen doch nicht mehr übermässig ins Zittern gerieten. Im Superfinal am Sonntag, 27. April, trifft Zug United auf die Kloten-Dietlikon Jets, die ihre Serie gegen Unihockey Berner Oberland glatt mit 4:0 gewannen und nach ihrem 6. Meistertitel in Serie greifen.

Die Stimmen der Protagonistinnen

Resultate

Beachvolleyball: Team «Zouk» im Achtelfinal out

Anouk und Zoé Vergé-Dépré sind beim Elite16-Turnier in Brasilia im Achtelfinal ausgeschieden. Die Bernerinnen unterlagen den US-Amerikanerinnen Kristen Nuss/Taryn Brasher in einer engen Partie mit 21:18, 16:21, 13:15. Die beiden Schweizerinnen bestritten in Brasiliens Hauptstadt erst ihr zweites gemeinsames Turnier. Für das zweite Schweizer Duo mit Tanja Hüberli und Leona Kernen war im Sechzehntelfinal Schluss.