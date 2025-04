Legende: Grenzenlose Freude Die Nyon-Spielerinnenn bejubeln den Cupsieg. Keystone/Peter Schneider

Basketball: 4. Cupsieg für Nyon

Die Basketballerinnen von Nyon haben zum 4. Mal den Cup gewonnen. Sie setzten sich im Final in Gümligen 78:72 nach Verlängerung gegen Elfic Fribourg durch, das zuletzt 3 Mal in Folge triumphiert hatte. Nyon lag fast die ganze Partie über in Rückstand, liess sich aber nicht abschütteln und behielt in der Verlängerung schliesslich die Oberhand. Angeführt von Samantha Breen (24 Punkte, 17 Rebounds) sicherte sich der Klub vom Genfersee den 1. Cup-Titel seit 1984. Für Nyon ist es bereits der 3. Titel in dieser Saison. Im Herbst hatten sich die Waadtländerinnen im Supercup gegen Fribourg durchgesetzt. Hinzu kommt der Titelgewinn in der European Women's Basketball League (dem drittwichtigsten europäischen Wettbewerb).