Basketball: Zweiter Sieg für Nyon

BBC Nyon, Zweitplatzierter in der Qualifikation, hat eine Hand an der Meistertrophäe. Die Waadtländerinnen bezwangen in Spiel drei der Playoff-Finalserie den Qualifikationssieger Elfic Fribourg souverän mit 84:66. Bereits zur Pause war Nyon mit 45:29 komfortabel in Führung gelegen. Dank diesem Sieg kann Nyon bereits am Sonntag (ebenfalls zuhause) den Titelgewinn klarmachen.

Resultate

Handball: Bern erhöht auf 2:0

Dem BSV Bern fehlt noch ein Sieg zum Einzug in den Playoff-Final. Nach dem Auswärtserfolg zum Auftakt der Halbfinalserie gegen Kriens-Luzern gewinnen die Berner das Heimspiel 39:34. Die Gäste aus der Innerschweiz gingen kurz nach der Pause mit zwei Toren in Führung, mussten diese aber bald wieder hergeben. Danach zogen die Berner davon und hatten am Ende gar einen komfortablen Vorsprung. Der Schweizer Nationalspieler Felix Aellen erzielte 10 Tore für das Heimteam. Damit hat der BSV Bern 40 Jahre nach dem letzten Meistertitel der Vereinsgeschichte die gute Chance, erstmals den Playoff-Final zu erreichen. Am Samstag treffen die beiden Teams erneut in Sursee aufeinander.

Resultate