Legende: Kommen zu einem Heimspiel Matthias Kyburz (l.) und Joey Hadorn, hier an der EM 2021 in Neuenburg. IMAGO / NurPhoto

Orientierungslauf: Sprint-EM in der Schweiz

Vier Jahre nach der WM in Flims-Laax findet ein weiterer Orientierungslauf-Grossanlass in der Schweiz statt. Die Sprint-EM 2027 wird in Thun ausgetragen. Die kontinentalen Wettkämpfe im Berner Oberland sind für die Zeit zwischen dem 28. September und dem 3. Oktober terminiert. Zum Wettkampf-Programm gehören die Disziplinen Sprint, Knockout-Sprint und Sprintstaffel. Europameisterschaften haben bisher dreimal in der Schweiz stattgefunden, 1964 in Le Brassus, 2018 im Tessin und 2021 in Neuenburg.

Mountainbike: Baumann muss pausieren

Die Downhill-Europameisterin Lisa Baumann muss eine längere Pause einlegen. Die Neuenburgerin hat, wie sie auf Instagram schreibt, bei einem Sturz im Weltcup-Rennen am Sonntag in Loudenvielle in Frankreich einen Schlüsselbeinbruch erlitten.