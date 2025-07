Legende: Hat die Konkurrenz im Griff Simona Aebersold. Imago/Bildbryan

Orientierungslaufen: Aebersold und Kyburz vorne

Die Schweizer Orientierungslauf-Cracks haben an der WM in Kuopio (FIN) bereits in der Mitteldistanz-Qualifikation die Stärkeverhältnisse aufgezeigt. Simona Aebersold lief bei den Frauen ebenso Bestzeit wie Matthias Kyburz bei den Männern. Aebersold (24:11 Minuten) und Landsfrau Natalia Gemperle (24:25) blieben über 3,3 km als einzige unter 25 Minuten. Kyburz nahm mit 25:17 Minuten für 3,9 km dem Finnen Eetu Savolainen 11 Sekunden ab. Für den Final vom Mittwoch (13:25 Uhr live SRF zwei) qualifizierten sich alle Schweizer Läuferinnen und Läufer.

Schwingen: Von Weissenfluh tritt zurück

Der dreifache Kranzfestsieger Kilian von Weissenfluh hört per sofort mit dem Schwingsport auf. Den etwas überraschenden Rücktritt begründete der 28-jährige Berner damit, dass ihm aufgrund immer wiederkehrender Verletzungen die Freude am Schwingsport verloren gegangen sei. Von Weissenfluh kehrte erst in diesem Frühling zurück und verletzte sich Ende Juni am Oberländischen Schwingfest gleich wieder. Von Weissenfluh gewann neben dem eidgenössischen (2019 in Zug) 49 weitere Kränze.