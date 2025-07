OL-WM: Schweizer setzen in der Quali den Massstab

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Hat die Konkurrenz im Griff Simona Aebersold. Imago/Bildbryan

Orientierungslaufen: Aebersold und Kyburz vorne

Die Schweizer Orientierungslauf-Cracks haben an der WM in Kuopio (FIN) bereits in der Mitteldistanz-Qualifikation die Stärkeverhältnisse aufgezeigt. Simona Aebersold lief bei den Frauen ebenso Bestzeit wie Matthias Kyburz bei den Männern. Aebersold (24:11 Minuten) und Landsfrau Natalia Gemperle (24:25) blieben über 3,3 km als einzige unter 25 Minuten. Kyburz nahm mit 25:17 Minuten für 3,9 km dem Finnen Eetu Savolainen 11 Sekunden ab. Für den Final vom Mittwoch (13:25 Uhr live SRF zwei) qualifizierten sich alle Schweizer Läuferinnen und Läufer.