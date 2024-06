Legende: Hat gut Lachen bei dieser starken Zeit Ferdinand Omanyala (Archivbild). imago images/Beautiful Sports

Leichtathletik: Omanyala mit Jahresweltbestzeit über 100 Meter

Der kenianische Sprinter Ferdinand Omanyala hat die Weltjahresbestleistung über 100 m auf 9,79 Sekunden verbessert und seine Gold-Ambitionen für die Olympischen Spiele untermauert. Schneller war auf dieser Distanz zuletzt der Amerikaner Fred Kerley am 24. Juni 2022 in 9,76 Sekunden. Für den 28-jährigen Omanyala war es die zweitbeste Zeit seiner Karriere, 2021 war er ebenfalls in Nairobi in 9,77 Sekunden den noch immer gültigen Afrikarekord gelaufen.

Rudern: Schäuble im Leichtgewichts-Einer nicht zu schlagen

Ruderer Jan Schäuble hat das Weltcup-Rennen in Posen (POL) gewonnen. Der Nidwaldner dominierte die Konkurrenz im Leichtgewichts-Einer und feierte einen überlegenen Sieg. Mit einer Bootslänge Vorsprung verwies er Jonathan Rommelmann (GER) und den Österreicher Lukas Reim auf die Plätze. Schäuble hatte schon im Vorlauf die schnellste Zeit aufgestellt. Im Leichtgewichts-Doppelzweier ist der 24-Jährige bereits für die Olympischen Spiele qualifiziert und selektioniert.