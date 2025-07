Legende: Gewann auch über 5 km Florian Wellbrock (l.) Keystone / AP Photo / Vincent Thian

Schwimmen: Plätze 11 und 21 für Niederberger und Schreiber

An den Schwimm-Weltmeisterschaften in Singapur haben die jungen Schweizer Paul Niederberger und Christian Schreiber im Open Water über 5 km die Plätze 11 und 21 belegt. Damit klassierten sich die beiden unter den 87 gestarteten Athleten erneut im ersten Viertel. «Zwei Top-20-Platzierungen an meiner ersten WM – damit bin ich super zufrieden», so Niederberger, der über 10 km auf Rang 17 geschwommen war. Das Swiss-Aquatics-Duo bestreitet am Samstag auch noch den K.o.-Sprint über 3 km. Die Goldmedaillen holten sich der Deutsche Florian Wellbrock und die Australierin Moesha Johnson, die beide schon über 10 km Gold gewonnen hatten.