Legende: Wichtige Rolle im nächsten Sommer Peter Läuppi. swissparalympics.ch

Paralympics: Bekanntes Gesicht leitet Paris-Delegation

Peter Läuppi führt die Schweizer Delegation bei den nächstjährigen Paralympics in Paris (28. August bis 8. September) als Chef de Mission an. Der Aargauer tritt die Nachfolge von Roger Getzmann an. Der ehemalige Skirennfahrer, Zehnkämpfer und Swiss-Ski-Trainer Läuppi leitete von 1997 bis 2005 den Bereich Rollstuhlsport Schweiz bei der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV). In dieser Funktion war er als Chef de Mission an den Sommer-Paralympics in Sydney 2000 und in Athen 2004 dabei.