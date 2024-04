Legende: Freuen sich über das erzwingen einer «Belle» Pfadi-Spieler, nach dem knappen Sieg gegen die Kadetten. SRF

Handball: Pfadi gewinnt nach Herzschlagfinale

Beide Halbfinalserien gehen über die volle Distanz von 5 Spielen. Pfadi Winterthur glich zu Hause gegen die Kadetten aus Schaffhausen mit einem 29:28 zum 2:2 aus. GC Amiticia egalisierte die Serie gegen Kriens-Luzern mit einem 35:28 in der heimischen Saalsporthalle. In Winterthur hatten sich die Pfader bereits früh einen 4-Tore-Vorsprung erspielt, mit dem es auch in die Pause ging (16:12). Die Kadetten kamen aber besser aus der Kabine zurück und konnten bis zur 48. Minute zum 22:22 ausgleichen. Nach einem Hin und Her stellte sich Noam Leopolds 29:28 in der 57. Minute als entscheidend heraus.

00:14 Video Zwei kleine Leckerbissen aus Spiel 4 Aus Sport-Clip vom 24.04.2024. abspielen. Laufzeit 14 Sekunden.

Para-Schwimmen: Meister holt 2. EM-Gold

Nora Meister schwamm an der Para-EM auf der portugiesischen Atlantikinsel Madeira zu ihrer zweiten Goldmedaille. In ihrer Paradedisziplin, über 400 Meter Freistil, führte Meister das Rennen die gesamte Distanz über an. Nach 400 Metern schlug sie drei Sekunden vor der Britin Maisie Summers-Newton an und krönte sich zum dritten Mal in Serie zur Europameisterin in dieser Kategorie.

00:39 Video Meister gewinnt die nächste Goldmedaille Aus Sport-Clip vom 24.04.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Curling: Nicht der Tag der Schwallers

Nach sechs Siegen in Serie haben Briar und Yannick Schwaller an der Curling-WM im Mixed-Doppel in Östersund zweimal nacheinander verloren. Trotzdem sind sie für die Viertelfinals qualifiziert. Das Tandem aus dem Solothurnischen musste sich Dänemark 4:9 und Norwegen 5:6 nach Zusatz-End beugen. Die Schwallers werden den Umweg über die Viertelfinals gehen müssen. Mit einem Sieg gegen Norwegen hätten sie direkt im Halbfinal gestanden. Im letzten Round-Robin-Spiel trifft die Schweiz am Donnerstagnachmittag auf Japan.

American Football: Mercenaries mit neuem Spielort

Das American Football Team Helvetic Mercenaries wird seine Heimspiele in der kommenden Saison der European League of Football (ELF) hauptsächlich in Kriens austragen. «Als einzige Schweizer Franchise in der ELF war es unser Ziel, die Spiele an einem möglichst zentralen Ort auszutragen», lässt der Klub auf Anfrage verlauten. Im Stadion Kleinfeld in Kriens, das 3500 Fans Platz bietet, werden fünf der sechs Heimspiele ausgetragen. Am 25. Mai treffen die Helvetic Mercenaries zum Saisonauftakt im gut 10'000 Zuschauer fassenden Stadion Brühl in Grenchen auf die Barcelona Dragons.