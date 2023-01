Legende: In Leipzig auf dem Podest Pius Schwizer. IMAGO / ThomasReiner.pro

Reiten: Schwizer in Leipzig auf Rang 3

Pius Schwizer nimmt Kurs Richtung Weltcupfinal, der Anfang April in Omaha (USA) ausgetragen wird. Der Oensinger, vor Wochenfrist Dritter beim CHI in Basel, ritt in Leipzig im Sattel von Vancouver wiederum auf den 3. Rang. Bei der 11. von 14 Stationen der Westeuropa-Liga setzte sich der Deutsche Gerrit Nieberg auf Blues D'Aveline im Stechen durch, das zwölf Paare erreicht hatten. Bryan Balsiger, der ebenfalls Ambitionen auf eine Weltcupfinal-Teilnahme hegt, erlebte mit Platz 34 im Sattel von Dubai eine weitere Enttäuschung. Das Paar hatte den Weltcupauftakt in Oslo gewonnen, kam danach aber nicht mehr auf Touren. Der Neuenburger ist in der Zwischenwertung auf Platz 26 abgerutscht. Die Top 18 plus der Titelverteidiger Martin Fuchs reisen in die USA. Schwizer belegt neu Platz 18, noch vor Steve Guerdat (23.)