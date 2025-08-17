 Zum Inhalt springen

Weitere Sport-News Platz 4 für Kernen/Bossart an der U22-EM

17.08.2025, 14:46

Legende: Knapp an den Medaillen vorbei Leona Kernen (Archiv-Bild). Freshfocus/Claude Diderich

Beachvolleyball: Kernen/Bossart verlieren Bronze-Spiel

Leona Kernen hat mit ihrer temporären Partnerin Muriel Bossart die Medaillen an der U22-Europameisterschaft im österreichischen Baden knapp verpasst. Das Duo unterlag im Spiel um Platz 3 den Polinnen Urszula Lunio/Malgorzata Ciezkowska mit 23:21, 20:22, 13:15. Der Halbfinal war gegen das ukrainische Duo Yeva Serdiuk/Daria Romaniuk mit 0:2-Sätzen verloren gegangen. Die eigentlichen Partnerinnen von Kernen (Tanja Hüberli) und Bossart (Jasmine Wandeler) sind aktuell verletzt.

