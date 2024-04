Schwimmen: Ponti in Rekordlaune

Noè Ponti hat an den Schweizer Meisterschaften in Uster über 100 m Schmetterling die eigene Bestmarke gleich um 58 Hundertstel auf 50,16 Sekunden gesenkt. Die Zeit des Tessiners bedeutete auch Jahresweltbestleistung. Im Final am Abend setzte er sich in 50,37 Sekunden durch. Schweizer Rekorde und globale saisonale Bestwerte hatte Ponti schon am Donnerstag über 50 m Schmetterling erreicht.

Volleyball: NUC lässt Lugano im Final keine Chance

Die Volleyballerinnen von Neuchâtel UC haben zum 2. Mal in Folge und zum 3. Mal überhaupt den Sieg im Schweizer Cup gefeiert. In der Reprise des letztjährigen Finals setzten sich die Neuenburgerinnen, die diese Saison auf internationaler Bühne im CEV Cup bis in den Final vorgestossen waren, diskussionslos mit 3:0 (25:20, 25:10, 25:19) gegen Lugano durch. Vor Jahresfrist hatte NUC im Endspiel noch bedeutend mehr Mühe und einen 0:2-Satzrückstand drehen müssen.

Volleyball: Amriswil jubelt im Cup

Die Spieler von Amriswil haben sich in Winterthur zu Cupsiegern gekrönt. Die Thurgauer setzten sich im Final gegen Schönenwerd mit 3:1 Sätzen durch (25:20, 25:22, 17:25, 25:17). Amriswil liess mit der 2:0-Satzführung eine kleine Schwäche zu und verlor den 3. Durchgang. Im 4. Satz lag Schönenwerd zwischenzeitlich mit 9:5 in Führung, ehe Amriswil aufdrehte und den Triumph vollendete.

Unihockey: Zug mit einem Bein im Final

Zug United hat im Halbfinal der UPL einen grossen Schritt in Richtung 1. Superfinal der Klubgeschichte gemacht. Die Zentralschweizer rangen GC auswärts in einer attraktiven Partie mit 8:7 nieder. Der entscheidende Treffer gelang Manuel Staub in der 57. Minute. Dank 3 Siegen in Serie mit je einem Tor Differenz führt Zug in der Best-of-7-Serie nun mit 3:1 und steht kurz vor dem Finaleinzug. In der anderen Halbfinal-Serie kam es auch im 4. Spiel zu einem Heimsieg. Das Überraschungsteam Floorball Thurgau glich das Duell mit Rekordmeister und Titelverteidiger Wiler-Ersigen dank einem überzeugenden 8:4 zum 2:2 aus.

Basketball: Elfic Fribourg mit 4. Cup-Triumph in Serie

Elfic Fribourg hat seine Vormachtstellung im Schweizer Basketball der Frauen einmal mehr untermauert. Im Cupfinal setzten sich die Seriensiegerinnen gegen Troistorrents mit 78:61 durch und feierten den 4. Cup-Sieg in Folge. Wettbewerbsübergreifend ist es auf nationaler Ebene gar die 15. Trophäe de suite für die Freiburgerinnen.