Schwimmen: Ponti in Rekordlaune

Noè Ponti hat an den Schweizer Meisterschaften in Uster über 100 m Schmetterling die eigene Bestmarke gleich um 58 Hundertstel auf 50,16 Sekunden gesenkt. Die Zeit des Tessiners bedeutete auch Jahresweltbestleistung. Schweizer Rekorde und globale saisonale Bestwerte hatte Ponti schon am Donnerstag über 50 m Schmetterling erreicht. Der Final über 100 m Schmetterling findet am Samstagabend statt.

Volleyball: Amriswil jubelt im Cup

Die Spieler von Amriswil haben sich in Winterthur zu Cupsiegern gekrönt. Die Thurgauer setzten sich im Final gegen Schönenwerd mit 3:1 Sätzen durch (25:20, 25:22, 17:25, 25:17). Amriswil liess mit der 2:0-Satzführung eine kleine Schwäche zu und verlor den 3. Durchgang. Im 4. Satz lag Schönenwerd zwischenzeitlich mit 9:5 in Führung, ehe Amriswil aufdrehte und den Triumph vollendete. Ab 17 Uhr kämpfen bei den Frauen Lugano und NUC um die Trophäe.