Legende: In Rom nicht zu schlagen Noè Ponti. Keystone/Patrick B. Krämer

Schwimmen: Sieg für Ponti, Rekord für Djakovic

Noè Ponti hat am prestigeträchtigen Meeting Sette Colli in Rom seine gute Form unter Beweis gestellt. Der Tessiner setzte sich am Freitagabend über 100 m Schmetterling in 51,28 Sekunden vor Nyls Korstanjen (NED) und Piero Codia (ITA) durch und unterstrich seine Medaillenambitionen für die WM in Japan (ab 23. Juli). Am Samstagabend steht für Ponti der Final über 200 m auf dem Programm, für den sich mit Marius Toscan auch ein zweiter Schweizer qualifiziert hat.

Antonio Djakovic stellte in Rom derweil einen neuen Schweizer Rekord auf. In 8:02,38 Minuten unterbot er die bisherige Bestmarke von Ponti über 800 m Freistil um mehr als 4 Sekunden.