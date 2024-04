Legende: Ist in Topform Noè Ponti. Keystone/EPA/ROBERT GHEMENT

Schwimmen: Ponti in Rekordlaune

Noè Ponti hat hat an den Schweizer Meisterschaften in Uster über 100 m Schmetterling die eigene Bestmarke gleich um 58 Hundertstel auf 50,16 Sekunden gesenkt. Die Zeit des Tessiners bedeutete auch Jahresweltbestleistung. Schweizer Rekorde und globale saisonale Bestwerte hatte Ponti schon am Donnerstag über 50 m Schmetterling erreicht. Der Final über 100 m Schmetterling findet am Samstagabend statt.