Legende: Weiter in Form Noè Ponti (Archiv-Bild). Keystone/Patrick B. Krämer

Schwimmen: Ponti über 50 m Schmetterling der Schnellste

Nach dem Sieg über 100 m Schmetterling gewann Noè Ponti beim prestigeträchtigen Sette Colli Meeting in Rom am Samstag auch über 50 m Schmetterling. Im Final blieb der 24-jährige Tessiner mit 22,74 Sekunden um neun Hundertstel über seinem Schweizer Rekord. Roman Mityukov belegte auf seiner Paradestrecke 200 m Rücken, auf der er in Paris Olympia-Bronze gewonnen hatte, hinter Thomas Cecco den 2. Platz. Mit 1:56,72 Minuten verlor er 17 Hundertstel auf den Einheimischen.

Basketball 3x3: Schweiz greift nach Medaille

Die Schweizer Nationalmannschaft der Männer ist nur noch einen Erfolg von einer Medaille bei der Weltmeisterschaft im Basketball 3x3 entfernt. Die Equipe besiegte in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar in den Viertelfinals überraschend Lettland mit 21:15. Die Schweizer mit Jonathan Dubas, Jonathan Kazadi sowie den beiden Jurkovitz-Brüdern Natan und Thomas erzielten die letzten 8 Punkte des Spiels, nachdem sie 13:15 zurückgelegen hatten. Die Schweiz steht zum ersten Mal in der Runde der letzten Vier bei einer 3x3-WM. Gegner im Halbfinal vom Sonntag ist der zweifache Titelträger Serbien.