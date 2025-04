Legende: Erhält an den Spielen in Los Angeles eine weitere Medaillenchance Noè Ponti. KEYSTONE/Patrick B. Krämer

Schwimmen: 50 m Delfin wird olympisch

Die Schwimmer erhalten bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles sechs neue Medaillenchancen. Wie der internationale Verband World Aquatics mitteilte, nahm das IOC neu Wettkämpfe über 50 m Brust, Rücken und Delfin für Männer und Frauen ins Programm auf. Bisher wurde die kürzeste Distanz nur in der Crawl-Technik ausgetragen. Freuen dürfte dies nicht zuletzt Noè Ponti. Der Tessiner ist der aktuelle Welt- und Europameister sowie Weltrekordhalter über 50 m Delfin auf der Kurzbahn. Bei Olympia wird zwar im grossen Becken geschwommen, doch Ponti dürfte zu den heissen Medaillenkandidaten gehören.

Eiskunstlauf: WM 2027 in Tampere

Die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften finden 2027 in Finnland statt. Wie der Weltverband ISU am Mittwoch bekanntgab, erhält Tampere den Zuschlag für das Grossereignis vom 15. bis zum 21. März 2027. Sowohl Europameister Lukas Britschgi wie auch Kimmy Repond, die an der diesjährigen WM in Boston jeweils den 12. Platz belegten, dürften in zwei Jahren zum Kreis der Medaillenkandidaten zählen.