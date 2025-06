Legende: Starker Rückhalt Nikola Portner. Imago Images/Eibner

Handball: Portners Magdeburg schaltet Barcelona aus

Nikola Portner greift mit Magdeburg nach dem Titel in der Champions League der Handballer. Auch dank dem Schweizer Keeper düpierten die Deutschen am Final-Four-Turnier in Köln Titelverteidiger Barcelona im Halbfinal mit 31:30. Portner zeigte acht Paraden und liess das Starensemble der Katalanen bisweilen verzweifeln. Im Final am Sonntag kommt es zum deutschen Duell mit den Füchsen Berlin, die sich in ihrem Halbfinal gegen Nantes mit dem Schweizer Noam Leopold mit 34:24 durchsetzten.

Volleyball: Schweiz lässt Lettland keine Chance

Die Schweizer Volleyballerinnen bleiben in der European Silver League ungeschlagen. Im österreichischen Amstetten gewann das Team von Trainerin Lauren Bertolacci das Testspiel gegen Lettland diskussionslos 3:0 (25:19, 25:18, 25:23). Die European Silver League dient als Vorbereitung für den zweiten Teil der EM-Qualifikation. Am Sonntag spielen die Schweizerinnen, die noch keinen Satz abgegeben haben, gegen Österreich.