Legende: Siegt in San Francisco Julie Derron. imago images/teamSprint-media

Triathlon: Derron siegt in San Francisco

Julie Derron hat in San Francisco (USA) ihr erstes Rennen der T100 World Tour gewonnen. Die 28-Jährige verwies die Amerikanerin Taylor Knibb und die Britin Kate Waugh auf die weiteren Podestplätze. Durch den Sieg schob sich die Zürcher Silbermedaillen-Gewinnerin der Olympischen Spiele in Paris 2024 in der Gesamtwertung auf Platz 2 vor.

Beachvolleyball: Duo Vergé-Dépré verpasst Final

Anouk und Zoé Vergé-Dépré sind in Ostrava (CZE) bei ihrem 3. gemeinsamen Elite16-Turnier im Halbfinal ausgeschieden. In einer umkämpften Partie unterlag das Schweizer Duo Tina Graudina/Anastasia Samoilova aus Lettland 15:21, 25:23, 8:15. Sie beendeten das Turnier auf Platz 3. Damit müssen die Vergé-Dépré-Schwestern weiter auf den ersten gemeinsamen Titel warten. Die nächste Möglichkeit an einem Elite16-Turnier bietet sich ihnen Anfang Juli in Gstaad.

Mountainbike: Platz 4 für Balanche

Die Mountainbikerin Camille Balanche hat beim zweiten Downhill-Rennen der Weltcup-Saison in Loudenvielle (FRA) den vierten Platz erreicht. Beim Auftakt im polnischen Bielsko-Biala hatten Balanche knapp acht Zehntel auf Rang 3 gefehlt, in Frankreich waren es nur noch sechs Zehntel.