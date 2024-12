Legende: Erfolgreiches Gespann Martin Fuchs und Conner Jei. imago images/Stefan Lafrentz

Reiten: Fuchs siegt in Genf

Martin Fuchs hat am CHI Genf zum ersten Mal die prestigeträchtige «Trophée de Genève» gewonnen. Der Zürcher triumphierte am späten Donnerstagabend im Sattel von Conner Jei. In der mit 110'000 Euro dotierten Hauptprüfung des Tages setzte sich das Duo gegen 18 Paare durch. Fuchs und Conner Jei blieben fehlerfrei und fingen dank einem Schlusssprint in 33,66 Sekunden den bis dahin führenden Italiener Lorenzo de Luca auf Denver de Talma noch ab. Am Freitagabend findet in Genf der Top-10-Final der zehn besten Reiter der Weltrangliste statt, am Sonntagnachmittag der mit 1,2 Millionen Euro dotierte Grand Prix.