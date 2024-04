Legende: Steht mit seinen Kadetten im Playoff-Halbfinal Marvin Lier (Archivbild). Keystone/Philipp Schmidli

Handball: Kadetten komplettiert Finalquartett

Der Qualifikationssieger Kadetten Schaffhausen macht das Quartett in den Halbfinals der Handball-NLA komplett. Als letztes Team zogen auch die Kadetten Schaffhausen in die Halbfinals ein. Im vierten Spiel der Viertelfinalserie siegten sie bei Wacker Thun nach hartem Kampf 30:26. Damit stehen die ersten vier Teams der Qualifikation – neben den Kadetten Kriens-Luzern (2.), GC Amicitia Zürich (3.) und Pfadi Winterthur (4.) – in den Halbfinals. Diese beginnen am Sonntag.

01:37 Video Archiv: Die Kadetten Schaffhausen sind Schweizer Meister Aus Sport-Clip vom 08.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 37 Sekunden.

American Football: ab nächster Saison als Helvetic Mercenaries

Auch in der kommenden Saison wird ein Schweizer American-Football-Team in der semiprofessionellen European League of Football (ELF) antreten. Die Helvetic Guards, die nach nur einem Jahr den Betrieb wieder einstellten, werden durch die Helvetic Mercenaries ersetzt, wie die neuen Besitzer am Donnerstag bekanntgaben. Mercenaries ist englisch für Söldner und soll damit auf die Schweizer Geschichte verweisen. Ob auch das neue Team wieder in Wil antreten wird, wurde zunächst nicht kommuniziert. Die ELF mit 17 Teams aus neun Ländern startet am 25. Mai.