Legende: Muss noch bis Juli 2025 zusehen Charlotte Dujardin. imago images/Stefan Lafrentz

Reiten: Dujardin mit einjähriger Sperre belegt

Der Reitsport-Weltverband FEI hat die dreimalige Dressur-Olympiasiegerin Charlotte Dujardin aus Grossbritannien nach Vorwürfen der Tierquälerei für ein Jahr gesperrt. Wie der Verband mitteilte, wurde die 39-Jährige zudem mit einer Busse in Höhe von 10'000 Franken belegt. Dujardin hatte ein Pferd im Training mehrfach und völlig unverhältnismässig mit einer langen Peitsche geschlagen. Daraufhin wurde sie suspendiert und verpasste unter anderem die Olympischen Spiele in Paris. Dujardin wird erst Ende Juli nächsten Jahres wieder an den Start gehen können.

Schach: Weiter alles ausgeglichen im WM-Kampf

Titelverteidiger Liren Ding (CHN) und Herausforderer Dommaraju Gukesh (IND) haben an der Schach-WM in Singapur ihr Kopf-an-Kopf-Rennen fortgesetzt. In der neunten Partie gab es das siebte Remis, das sich früh abzeichnete. Insgesamt steht es somit 4,5:4,5. Wer zuerst 7,5 Punkte hat, ist Weltmeister. Am Freitag steht der dritte Ruhetag an.