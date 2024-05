Legende: Niemand hat mehr WM-Spiele bestritten Corin Rüttimann. KEYSTONE / FABIAN TREES

Unihockey: Nati künftig ohne Rüttimann

Das Schweizer Unihockey-Nationalteam der Frauen muss in Zukunft ohne ihre Rekordspielerin auskommen. Wie der Verband am Montag mitteilte, tritt Corin Rüttimann aus der Nati zurück. Die 32-Jährige möchte künftig «private Dinge priorisieren, wofür sie bis anhin nicht die Zeit gefunden habe». Rütimann hat in ihrer Karriere 141 Länderspiele absolviert und dabei 224 Skorerpunkte gesammelt (137 Tore, 87 Assists). Auch auf internationaler Ebene hält die Bündnerin einige Rekorde: Niemand hat mehr WM-Spiele bestritten (48), niemand hat mehr Tore an Weltmeisterschaften erzielt (61). Ob Rüttimann ihre Karriere auf Klub-Ebene fortsetzt, liess sie offen.