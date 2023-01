Legende: Ist in Grenchen mit von der Partie Marlen Reusser. Keystone/Jean-Christophe Bott

Rad: Reusser erstmals an Bahn-EM

Swiss Cycling hat für die Bahn-EM von nächster Woche in Grenchen sieben Athletinnen und sechs Athleten selektioniert. Der Heimanlass bildet den Auftakt zur Qualifikationsphase für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Zum Schweizer Aufgebot zählt auch Marlen Reusser. Die Bernerin, bei Grossanlässen mehrfache Medaillengewinnerin im Zeitfahren, wird zum ersten Mal bei Titelkämpfen auf der Bahn teilnehmen. Sie wird voraussichtlich in der Teamverfolgung im Einsatz stehen.

Basketball: Sefolosha bereits verletzt

Thabo Sefolosha hat das 2. Spiel zurück im Profi-Basketball vorzeitig beenden müssen. Der erste Schweizer Spieler in der NBA, der vor kurzem wieder bei seinem Heimatklub Vevey-Riviera angeheuert hat, kam bei der 69:73-Niederlage im Final des Ligacups gegen Massagno (69:73) nach einem etwas mehr als 13 Minuten Spielzeit verletzungsbedingt nicht mehr zum Einsatz. Offenbar plagte sich der 38-Jährige mit Oberschenkelproblemen herum.