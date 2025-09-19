 Zum Inhalt springen

Weitere Sport-News Ringer Betschart vor Schwing-Rückkehr WM-5.

19.09.2025, 20:22

Ramon Betschart nach dem Kampf gegen Erik Szilvassy.
Legende: Wurde bei seiner letzten Ring-WM 5. Ramon Betschart (rechts). Keystone/Tibor Illyes

Ringen: Betschart mit 5. Platz zurück zum Schwingen

Der Schweizer Ringer Ramon Betschart hat eine WM-Medaille nur knapp verpasst. In der Greco-Gewichtsklasse bis 82 kg belegte der Rheintaler in Zagreb den 5. Platz. Betschart verlor im Viertelfinal gegen den späteren Weltmeister Gholamreza Javad Farokhisenjani aus dem Iran, sicherte sich aber am Freitag mit einem Sieg in der Repechage die Chance, um Bronze zu kämpfen. Dort unterlag er allerdings dem Kroaten Karlo Kodric. Für Betschart war es der letzte Einsatz als Ringer, zumindest auf internationaler Ebene. Der 26-Jährige wird demnächst eine Ausbildung zum Polizisten beginnen und will vermehrt als Schwinger antreten, wo er bereits einen Kranz gewonnen hat.

