Legende: Hört Ende Jahr auf Stefan Reichmuth. KEYSTONE/Urs Flueeler

Ringen: Reichmuth macht Schluss

Ringer Stefan Reichmuth erklärt seinen Rücktritt per Ende Jahr. Dies, nachdem er die letzte Chance, sich für die Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren, verpasst hatte. Reichmuth gewann 2019 in Nursultan (Kasachstan) an den Weltmeisterschaften im Freistil in der Gewichtsklasse bis 86 kg die Bronzemedaille. An den Sommerspielen 2021 in Tokio zählte Reichmuth zu den Mitfavoriten, am Ende resultierte der 5. Platz. Auf nationaler Ebene ist er seit 2012 unbesiegt.

Para-Leichtathletik: Siebenköpfiges Team an WM

Fabian Blum, Beat Bösch, Alexandra Helbling, Licia Mussinelli, Philipp Handler, Abassia Rahmani und Elijah Thommen werden die Schweiz an der Para-Leichtathletik-WM im japanischen Kobe (17. - 25.5.) vertreten. Dabei geht es für das Schweizer Team auch um weitere Quotenplätze für Paris 2024. Marcel Hug, Catherine Debrunner, Manuela Schär, Elena Kratter und Patricia Eachus haben bereits an der WM in Paris im vergangenen Jahr Quotenplätze für Paris geholt. Sie setzen ihren Fokus ab jetzt voll und ganz auf Paris 2024.