Legende: Neues Abenteuer Lenny Rubin wird Wetzlar nach 6 Jahren verlassen. imago images/Oliver Vogler

Handball: Rubin verlängert Vertrag nicht

Lenny Rubin wird Bundesligist HSG Wetzlar im kommenden Sommer verlassen. Der Schweizer Nationalspieler möchte seinen auslaufenden Vertrag beim Tabellenneunten nicht verlängern und wechselt zu Ligakonkurrent TVB Stuttgart. Der 27-jährige Leistungsträger stand in dieser Saison in allen 19 Ligapartien auf dem Platz und absolvierte seit seiner Ankunft im Sommer 2018 insgesamt 192 Pflichtspiele für die Grün-Weissen (753 Tore). Aktuell bereitet sich Rubin mit der Schweiz auf die EM in Deutschland vor. Am Mittwoch steht das Eröffnungsspiel gegen den Gastgeber auf dem Programm.