Legende: Stehen an der WM in Schanghai im A-Final Fabienne Schweizer und Salome Ulrich. Keystone/PHILIPP SCHMIDLI

Rudern: Starke Schweizer Teams im Doppelzweier

An der Ruder-WM in Schanghai haben am Montag 3 Schweizer Boote die Vorläufe überstanden. Mit einem fulminanten Endspurt kam der Doppelzweier der Frauen mit Fabienne Schweizer und Salome Ulrich auf Rang 2 und sicherte sich den Einzug in den A-Final. Der Doppelzweier der Männer mit Raphaël Ahumada und Kai Schätzle nahm ebenfalls mit einem 2. Rang den direkten Weg in die Halbfinals. Zuletzt gingen die Einer ins Rennen und komplettierten die geschlossene Mannschaftsleistung mit 2 persönlichen Bestzeiten und der Qualifikation für den Viertelfinal bei den Männern mit Maurin Lange. Olivia Negrinotti hingegen schied aus.