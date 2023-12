Legende: Wird der Nati an der EM fehlen Linkshänder Dimitrij Küttel. Keystone/Ennio Leanza

Handball: Küttel und Orbovic fallen aus

Dimitrij Küttel vom HC Kriens-Luzern fällt wegen eines Innenbandrisses im Knie rund 6 Wochen aus. Der Rückraumspieler erlitt die Verletzung am vergangenen Samstag im Meisterschaftsspiel beim BSV Bern (27:27). Der Schweizer Internationale verpasst damit auch die Teilnahme an der EM im Januar in Deutschland. In der gleichen Partie verletzte sich auch Milos Orbovic. Der serbische Nationalspieler – ebenfalls Linkshänder und im rechten Rückraum agierend – zog sich eine Hüftdistorsion und eine Adduktoren-Zerrung zu. Er wird den Innerschweizern während zwei Wochen fehlen.