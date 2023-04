Legende: Entgegen der IOC-Empfehlung Der Reitsport-Weltverband bleibt bei den Sanktionen gegen Russland und Belarus hart. Das gilt auch für die russische Reiterin Natalia Simonia. Imago/Bildbyran

Reiten: Russinnen und Russen weiter gesperrt

Der Reitsport-Weltverband FEI wird trotz der jüngsten Empfehlung des IOC weiter keine russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten, Pferde sowie Offizielle zulassen. Das teilte der Verband am Mittwoch mit. Demnach sei für die FEI die vom IOC als Kriterium für die Rückkehr ausgegebene «Neutralität nicht ausreichend definiert», wie Präsident Ingmar De Vos sagte. «Der Vorstand war sich einig, dass die FEI nicht über die notwendigen Instrumente verfügt, um die Teilnahmebedingungen für einzelne neutrale Athleten und Betreuer in fairer und objektiver Weise zu bewerten», so De Vos.

02:00 Video Archiv: IOC öffnet Tür für russische und belarussische Athleten Aus Sport-Clip vom 28.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten.

Fechten: Polen lehnt sich gegen das IOC auf

Aus Protest gegen die Wiederzulassung von Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus durch den Weltverband FIE und später des IOC verzichtet der polnische Fechtverband kurzfristig auf die Ausrichtung des für April vorgesehenen Weltcup-Turniers in Posen. Die Konkurrenz wäre Teil der Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris gewesen.