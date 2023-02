Rychenberg startet mit Sieg in die Playoff-Viertelfinals

Unihockey: Rychenberg lanciert Playoffs erfolgreich

Zum Auftakt der Playoffs in der NLA hat Rychenberg Winterthur gegen Zug United 5:4 gewonnen. Die Zürcher führen damit in der Viertelfinalserie mit 1:0. Grosse Figur beim Qualifikationsdritten war Levin Conrad, dessen Game-Winning-Goal zum 4:3 bereits sein zweiter Treffer des Abends war. Rychenberg hatte die 2:0-Führung aus dem Startdrittel zuvor preisgegeben, fand aber nach dem 3:2 der Zuger noch einmal eine Antwort. Ebenfalls Mühe hatte GC, das die Regular Season auf Platz 1 abgeschlossen hatte. Gegen Alligator Malans fiel der 5:4-Siegtreffer erst in der Verlängerung. Wiler-Ersigen kam gegen Waldkirch-St. Gallen zu einem ungefährdeten 8:3-Heimsieg. Auch Floorball Köniz gab den Heimvorteil beim 7:3 über die Tigers Langnau nicht preis.