Legende: In Rapperswil-Jona eine Macht Daniela Ryf. KEYSTONE/Ennio Leanza

Triathlon: Ryf jubelt in Rapperswil-Jona

Daniela Ryf hat zum 8. Mal den Ironman 70.3 Switzerland in Rapperswil-Jona gewonnen. Die fünffache Ironman-Weltmeisterin siegte 2:23 Minuten vor der Australierin Ashleigh Gentle. Die Deutsche Anne Reischmann auf Rang 3 verlor bereits über 13 Minuten auf die 36-jährige Solothurnerin. Nina Derron wurde mit 21:47 Minuten Rückstand Sechste. Auch bei den Männern ging der Sieg in die Schweiz. Jari Claes gewann in einer Zeit von 3:54:06 Stunden und war damit rund 10 Minuten schneller als Ryf.

LA: Jonas Raess brilliert in Frankreich

Langstreckenläufer Jonas Raess lieferte in Montesson (FRA) eine überzeugende Leistung ab. Über 5000 m lief der 29-jährige Zürcher in 13:13,28 Minuten auf den 6. Platz und stellte damit eine persönliche Bestleistung auf. Damit liegt er in der ewigen Schweizer Outdoor-Bestenliste hinter Markus Ryffel und Christian Belz an 3. Stelle. Die Limite für die WM im August in Budapest liegt bei 13:07,00. In der Halle liegt Raess’ Schweizer Rekord bei 13:07,95.