Legende: Muss eine Entzündung auskurieren Daniela Ryf. IMAGO / Beautiful Sports

Triathlon: Ryf braucht Geduld

Daniela Ryf muss eine schmerzhafte Entzündung am Steissbein auskurieren, wie die 36-Jährige in einer Videobotschaft in den sozialen Medien mitteilte. Die Solothurnerin ist in ihrer Abschieds-Saison schon seit 2 Wochen ausser Gefecht, nachdem sie beim Ironman Südafrika muskuläre Beschwerden bekundet hatte. Immerhin sei nichts gebrochen, wie diverse Untersuche ergaben. Ryf befindet sich in Behandlung und will sich Zeit lassen mit der Erholung. Möglicherweise kommt ihr Renneinsatz Anfang Juni in Kaliforniern zu früh. Dagegen plant sie mit London und Nizza.

00:52 Video Archiv: Daniela Ryf kündigt Rücktritt an Aus Sport-Clip vom 01.03.2024. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Golf: Girrbach in China auf dem Podest

Der Thurgauer Profispieler Joel Girrbach erspielt sich sein bestes Resultat auf der grossen europäischen Tour. Es fehlte nicht viel, und der 30-Jährige hätte als zweiter Schweizer nach dem Zürcher André Bossert im Jahr 1995 ein Turnier auf der europäischen Haupt-Tour, der heutigen DP World Tour, für sich entschieden. Am Ende belegte er beim China Open in Shenzhen Rang 3. Girrbach büsste auf den spanischen Sieger Adrian Otaegui nur 2 Schläge ein. Dank dem fabelhaften Ergebnis verbessert er sich an Position 42 der Jahreswertung.