Legende: Zum Pausieren verdammt Anouk Vergé-Dépré. Imago/Beautiful Sports

Beachvolleyball: Vergé-Dépré erlitt Zehenluxation

Das neu formierte Beachvolleyball-Duo mit den Berner Schwestern Anouk und Zoé Vergé-Dépré muss den Start in seine erste gemeinsame Saison um einen Monat verschieben. Wie Swiss Volley mitteilt, erlitt Anouk vergangene Woche im Training in Rio de Janeiro eine offene Zehenluxation. Das Malheur passierte beim Absprung und Einfädeln mit der Seitenlinie. Die notwendige Operation, um Kapsel und Bänder zu reparieren, hat die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von 2021 bereits in Brasilien vorgenommen. Während Anouk für die Reha in die Schweiz zurückkehrt, trainiert ihre jüngere Schwester wie geplant in Rio. Statt im März in Mexiko will das bestklassierte Schweizer Frauen-Duo nun Mitte April mit dem Elite16-Turnier in Saquarema (BRA) seine Saison eröffnen.