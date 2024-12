Legende: Volle Konzentration Liren Ding (r.) gegen Dommaraju Gukesh. Keystone/How Hwee Young

Schach: 13. Partie der WM endet remis

An der Schach-Weltmeisterschaft in Singapur gehen Liren Ding und Dommaraju Gukesh punktgleich in den letzten regulären Match. In der 13. Partie trennten sich der chinesische Titelverteidiger und sein erst 18-jähriger Herausforderer aus Indien unentschieden. Es steht damit 6,5 zu 6,5 – zum Titelgewinn sind 7,5 Punkte nötig. Am Donnerstag folgt die 14. Partie. Gewinnt einer der zwei Grossmeister, dann sichert er sich den WM-Titel. Bei einem weiteren Remis fällt die Entscheidung im Schnellschach oder – wenn es auch danach unentschieden steht – im Blitzschach.