Legende: Grosse Anspannung Liren Ding während einer der bislang 12 Partien. Keystone/EPA/How Hwee Young

Schach: Pattsituation nach 12 Partien

Bei der Schach-WM in Singapur gibt es sicher kein vorzeitiges Ende. Nach einer Niederlage im 11. Match schlug Titelverteidiger Liren Ding zurück und schaffte den Ausgleich zum 6:6. Das bedeutet, dass das Duell zwischen dem Chinesen und seinem erst 18 Jahre alten Herausforderer Dommaraju Gukesh aus Indien über die volle Distanz von 14 Partien geht und danach sogar ein Stichkampf im Schnellschach möglich ist. Ding setzte sich im 12. Match durch, nachdem er am Sonntag noch verloren hatte und damit erstmals in dem WM-Duell in Rückstand geraten war. Gukesh vergrub nach der Niederlage noch am Tisch fassungslos sein Gesicht in den Händen.