Triathlon: Schär holt EM-Bronze

Cathia Schär hat an der Triathlon-EM in Madrid mit dem Gewinn der Bronzemedaille geglänzt. Die Schweizerin musste sich nach jeweils 5 km Laufen, 40 km Radfahren und schliesslich 10 km laufen einzig der für Luxemburg startenden Französin Jeanne Lehaire und Lisa Tertsch aus Deutschland geschlagen geben. Schär absolvierte das Rennen in 2:00,10 Stunden, womit ihr 18 Sekunden auf die Bestzeit fehlten. Alissa König (2:04,19) klassierte sich auf Rang 14, Nora Gmür wurde 29. Aufgrund der schlechten Wasserqualität im See in der Casa de Campo, welche auf die starken Regenfälle in den vergangenen Wochen zurückzuführen ist, musste der zur Olympia-Qualifikation zählende Wettkampf in Spaniens Hauptstadt als Duathlon durchgeführt werden.

Triathlon: Auch Briffod in Madrid Dritter

Auch bei den Männern begeisterte ein Schweizer mit Rang 3 an der als Duathlon durchgeführten Triathlon-EM. Adrien Briffod aus Vevey kam in 1:48,27 Stunden nur 14 Sekunden nach Sieger David Castro Fajardo (ESP) ins Ziel. Rang 2 ging an den Briten Jonathan Brownlee. Fabian Meeusen lief auf den 24. Platz.

00:18 Video Triathlet Briffod glänzt mit EM-Bronze Aus Sport-Clip vom 04.06.2023. abspielen. Laufzeit 18 Sekunden.

Triathlon: Ironman-EM von Todesfall überschattet

Die Ironman-Europameisterschaft in Hamburg ist von einem tödlichen Unfall überschattet worden. Nach einem Zusammenstoss mit einem Radfahrer starb der Fahrer eines Begleitmotorrads noch an der Unglücksstelle. Der an dem tragischen Zwischenfall beteiligte Amateurfahrer erlitt schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Eine weitere Person, ein Kameramann, wurde leicht verletzt. Das Unglück geschah an einem Deich im Hamburger Stadtteil Spadenland. Athleten mussten ihre Fahrräder an der Unfallstelle vorbeitragen.

Beachvolleyball: Hüberli/Brunner verpassen Rang 3

Für die Schweizerinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner bedeuteten am Elite16-Turnier in Ostrava die Halbfinals Endstation Die Schwyzerin und die Zugerin schnupperten gegen die Weltmeisterinnen Patricia/Duda an der Überraschung, mussten sich gegen die topgesetzten Brasilianerinnen aber 21:18, 11:21, 12:15 geschlagen geben. Damit verpassten es Hüberli/Brunner, zum 3. Mal nach Hamburg 2022 und Doha in diesem Jahr bei einem Event der höchsten Stufe in den Final vorzustossen. Im Spiel um Platz 3 gegen die Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes/Brendie Wilkerson gelang es den Europameisterinnen von 2021 anschliessend nicht, sich für die Niederlage zum Auftakt des Turniers zu revanchieren. Die Schweizerinnen mussten sich mit 16:21, 14:21 geschlagen geben.