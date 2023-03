Legende: Sieg zum Auftakt der World Marathon Majors Manuela Schär triumphiert in Japan. Keystone/RODRIGO REYES MARIN

Para-Sport: Schär und Hug gewinnen Tokio Marathon

Die Schweizer Rollstuhl-Athleten Manuela Schär und Marcel Hug haben den Marathon von Tokio gewonnen – beide stellten dabei einen neuen Streckenrekord auf. Die Krienserin Schär erreichte das Ziel nach 1:36:43 Stunden, der Nottwiler Hug senkte die Bestmarke auf 1:20:57 Stunden. Das Rennen in der japanischen Hauptstadt war die erste von sechs Stationen der World Marathon Majors.

Motorrad: Aegerter ausserhalb der Top 10

Dominik Aegerter belegte beim Superbike-GP in Indonesien im zweiten Rennen am Sonntag den 12. Platz. Damit punktete der Berner Serien-Neuling auf seiner Yamaha im vierten Hauptrennen zum vierten Mal. In der Fahrerwertung belegt er den 10. Platz. Der Sieg ging einmal mehr an den spanischen Titelverteidiger und Seriensieger Alvaro Bautista.